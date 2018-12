Quion betrokken bij securitisatie NIB

NIB Capital Bank, die voor een aantal verzekeraars de hypotheekproducten financiert, heeft voor e 1 mld aan hypotheekleningen gesecuritiseerd. Daarbij is voor het eerst Quion betrokken als administrateur van de portefeuille.

NIB heeft de hypotheken op de kapitaalmarkt gefinancierd via het Dutch MBS securitisatieprogramma. Bij securitisatie worden portefeuilles hypothecaire leningen ‘verpakt’ tot verhandelbare obligaties, mortgage backed securities geheten. NIB heeft de afgelopen jaren voor circa e 10 mld aan dergelijke obligaties geplaatst.

Quion heeft meer dan 50.000 hypotheken in administratie met een totale waarde van ruim e 6,5 mld. “Mede op basis van het succes van deze transactie verwachten wij voor de toekomst in toenemende mate als servicer voor securitisaties op te zullen treden”, aldus Quion.

Andere hypotheekverstrekkers die (delen van) hun portefeuilles hebben gesecuritiseerd, zijn SNS Bank, Fortis Bank, ASR Bank, Delta Lloyd en Friesland Bank, ABN Amro en GMAC Hypotheken.