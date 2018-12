‘Protected bij DAS’ motto van nieuwe campagne

De nieuwe reclamecampagne van DAS verbeeldt geen rampzalige situaties waarin de rechtsbijstandverzekeraar uitkomst biedt, maar verbeeldt de geruststellende belofte van rechtsbescherming. Dit wordt in de printadvertenties tot uitdrukking gebracht via een brood op een plank (inkomensbescherming), een ‘wiebelhoofd’-hondje’ op de hoedenplank van een auto (bescherming van het gezin), een man achter een pc (bescherming bij arbeidskwesties) en het bordje ‘open’ aan een winkeldeur (bescherming van het midden- en kleinbedrijf). Het betreffende onderwerp is steeds getooid met de sticker ‘protected bij DAS’.

De advertenties worden in de periode maart-november geplaatst in magazines voor particulieren (Autoweek, HP/De Tijd, Ouders van Nu, Quote en VT Wonen) en in magazines voor mkb-ondernemers (Bizz, Elsevier, en Ondernemen).

De radiocampagne omvat drie commercials. Daarin zijn de geluiden te horen van respectievelijk een snurkende man, een kinderliedje in een auto, en rinkelende munten. De commercials worden uitgezonden in de Ster-blokken op de publieke radiostations, op Radio 538, Sky Radio en Business Nieuws.

Het motto ‘protected by DAS’ gebruikt de rechtsbijstandverzekeraar ook voor het werven van juristen. Er zijn elf printadvertenties. Onder meer via een viool, sportschoenen, en een kleuter met prentenboek, wordt de huiselijke situatie van de jurist verbeeld.