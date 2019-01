Prommise: nieuwe software voor hypotheekverstrekkers

Directeur Christiaan Pennekamp was betrokken bij de ontwikkeling van de software bij Davinci: via een management buy-out is hieruit het bedrijf Prommise ontstaan. Davinci is mede-aandeelhouder in Prommise. “De software is bedoeld voor gebruik aan het back-end, als de hypotheek al op de balans staat”, zegt Kjeld Boerendonk, directeur sales & marketing. “Het was al mogelijk om de administratie uit te besteden aan Stater, maar tot op heden waren er nog geen mogelijkheden om intern de portefeuille te kunnen beheren. Veel partijen hebben daar wel systemen voor, maar die zijn niet zo sterk als Prommise.”

Hypotheken worden vaak op nominale waarde gewaardeerd. “Over enkele jaren moet de hypotheekportefeuille op de actuele marktwaarde worden gewaardeerd. Dat is met Prommise mogelijk”, aldus Boerendonk. Het is de bedoeling om de software ook in Duitsland, Spanje en Engeland op de markt te brengen.