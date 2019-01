Proef met standaard formulieren verlengd

De proef met de standaard aanvraagformulieren voor inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren is begin maart van start gegaan.

Doel van de proef is te testen of de sterk vereenvoudigde aanvraagformulieren volstaan om 80% van de aanvragen te kunnen accepteren. In september moeten de aanvraagformulieren elektronisch in het acceptatieproces worden ingepast. Een werkgroep is dat momenteel aan het voorbereiden. Aan deze elektronische variant werken vooralsnog alleen de verzekeraars die deelnemen in het e-businessplatform mee. Dat zijn Aegon, ASR, Avéro Achmea, Delta Lloyd, Generali, De Goudse en Nationale-Nederlanden.

Het e-businessplatform is inmiddels aan de slag met formulieren op het gebied van caravans, pleziervaartuigen, rechtsbijstand en pakketverzekeringen. Daarna komen formulieren op het gebied van employee-benefits aan de beurt.