Primaz legt het loodje

De rechtbank in Maastricht heeft het faillissement uitgesproken over Primaz Adviesgroep. Dertien werknemers wacht ontslag.

Het vier jaar oude kantoor in Sittard legde zich toe op levens- en uitvaartverzekeringen en (hypothecaire) kredieten. Tot begin dit jaar was Primaz franchisenemer van Rendement Adviesgroep, dat een jaar lang minderheidsaandeelhouder van het kantoor was. De band met Amev, als financier en inmiddels als schuldeiser, is daarna blijven bestaan.

Directeur en grootaandeelhouder van de onderneming is Will van de Looverbosch. Curator Paulissen sluit een doorstart uit.