Premiedaling Legal & General

Na jaren van groei heeft Legal & General in de eerste helft van dit jaar een premiedaling moeten slikken.

De periodieke premies zakten licht tot e 7,8 (8,0) mln, terwijl de koopsommen met 18% daalden tot e 67 (82) mln. Directeur Arno Dolders wijt de daling aan de markt voor beleggingsverzekeringen. “De markt voor unit-linkedpolissen, óns marktsegment, is met 21% gedaald. Wij doen het beter dan de markt, zodat ons marktaandeel groeit. Maar ik zie liever absolute groei, zeker in periodieke premies.”

Positief is wel de stijging van het operationele resultaat voor belastingen. Dat cijfer steeg naar e 14 (9) mln.