Kluwer heeft de Praktijkgids Hypotheken uitgegeven. De gids bevat informatie voor hypotheek- en pensioenadviseurs, makelaars, fiscalisten en het notariaat. Er wordt onder meer ingegaan op de woning- en hypotheekmarkt, beleggen, verzekeren, ‘estate planning’ en aspecten van bedrijfsvoering. De gids (ISBN 9013002625) kost e 49,95 en is te bestellen bij Kluwer, tel. 0570-64.88.67 of e-mail rluckers@kluwer.nl.

Hypotheker

Franchiseketen De Hypotheker heeft in de eerste vier maanden van dit jaar voor bijna e 1,7 mld aan hypotheken gesloten, 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal hypotheken waarvoor werd bemiddeld, steeg met 20% tot 11.600. Het gemiddelde hypotheekbedrag was e 145.000. Over heel 2002 sloot De Hypotheker voor e 4,2 mld aan hypotheken.

Hypotheek Strateeg

De Hypotheek Strateeg, het adviesconcept van makelaarsorganisatie VBO, heeft drie nieuwe vestigingen geopend: in Berlikum, Den Helder en IJsselstein. Daarmee komt het totaal aantal kantoren op 36. Voor eind dit jaar wil VBO veertig Hypotheek Strategen in de gelederen hebben.