Postbank breidt notarisservice uit

Er wordt nu één vast totaaltarief gehanteerd voor notariskosten bij koop of verkoop van een woning en het (over)sluiten van een hypotheek. Dat tarief komt op e 663 (alleen hypotheekakte) of e 1.273 (hypotheekakte én transportakte) inclusief bijkomende kosten en btw. Het bedrag omvat de notariskosten voor de hypotheekakte en/of de transportakte, inschrijving in het Kadaster en recherchekosten. Niet inbegrepen in het tarief is het royeren van eventuele oude hypotheken (e 69 per royement).