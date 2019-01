Portefeuille Buijs & Bukkems met steun van Amev naar Van den Hurk

De portefeuille van Buijs & Bukkems – in 2003 nog goed voor een provisieomzet van iets minder dan vijf ton – was verpand aan Asam, de participatiemaatschappij van Amev (Fortis ASR). Dit pandrecht was door Amev als zekerheid gesteld in ruil voor het startkapitaal van zes ton voor Buijs & Bukkems, die zijn bedrijfsactiviteiten eind 2000 kon opstarten.

Van deze zes ton resteerde op de faillissementsdatum nog een schuld van e 240.000, exclusief niet-verrekende provisies. De bedrijfsactiviteiten werden onder leiding van de curator nog voortgezet, teneinde nog zoveel mogelijk omzet te genereren. “Getracht is nog verschillende prospects binnen te halen alsmede lopende hypotheekaanvragen af te wikkelen”, aldus de curator. Volgens hem nam ook het overleg met Amev en koper Buro Philip van den Hurk in Eindhoven “de nodige weken in beslag”. Inmiddels is behalve de assurantieportefeuille ook de inventaris van Buijs & Bukkems, waaronder waardevolle kunstvoorwerpen, voor e 25 mille overgedragen aan Van den Hurk.

Schuld

De totale schuld van Buijs & Bukkems beloopt volgens het laatste verslag van de curator ruim e 300.000, waarvan alleen al e 240.000 aan Amev. De overige vorderingen van in totaal e 66 mille komen van negen andere crediteuren. De voormalige directieleden Martijn en Esther Buijs zijn door Buro Philip van den Hurk in dienst genomen. Vier andere medewerkers zijn ontslagen.

Buro Philip van den Hurk had over 2003 een negatief eigen vermogen van e -1,5 mln. Om financieel op de been te kunnen blijven, is het assurantiebedrijf twee langlopende leningen aangegaan van in totaal e 1,8 mln. Als zekerheid is daartoe de assurantieportefeuille verpand, waaronder posten van Aegon, Allianz, Cardif, De Amersfoortse, Delta Lloyd, Legal & General, Reaal en Nationale-Nederlanden. Het personeelsbestand van Van den Hurk liep vorig jaar terug van 47 naar 36 medewerkers.