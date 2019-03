Porcopol nu echt van start

Porcopol telt 120 leden die jaarlijks gezamenlijk ca. 1,5 miljoen biggen exporteren. De premieomzet bedraagt over dit jaar e 700.000. De uitvoering van het verzekeringsbedrijf is in handen van Interpolis Agro, die ook als herverzekeraar fungeert.

Het doel van de onderlinge is te voorkomen dat de varkensbedrijven financieel ten onder gaan aan een besmetting. De verzekering biedt een tegemoetkoming in de directe schade (verwerpen, sterfte en bestrijdingskosten) en de indirecte schade (het ontbreken van exportmogelijkheden en het verbreken van handelsrelaties).

De Pensioen- en Verzekeringskamer gaf eind vorig jaar al toestemming voor de oprichting van de onderlinge. In januari is vervolgens gestart met het werven van leden en het sluiten van polissen.