Platform ontwikkelt WFD-vergunningwijzer

De nieuwe wet stelt vergunningen verplicht op de deelterreinen Schade, Leven, Hypotheken, Beleggen, Consumptief krediet en Overige bancaire producten. Het platform, bestaande uit koepel- en brancheorganisaties, heeft een WFD-vergunningwijzer ontwikkeld waarmee eenvoudig is vast te stellen of, en zo ja voor welke vormen van de dienstverlening, straks een vergunning nodig zal zijn.

De vergunningwijzer is te vinden op de website van de AFM (www.afm.nl) en is gebaseerd op de concept-WFD-tekst. Voor de begrijpelijkheid van de vragen en antwoorden zijn juridische termen vereenvoudigd. De wijzer geeft slechts een indicatie, aldus de Autoriteit Financiële Markten: “Voor een definitief antwoord op de vraag of u een vergunning nodig zult hebben, dient u zich te baseren op de definitieve WFD-wettekst zoals die in het Staatsblad zal worden gepubliceerd”.