Pinwork biedt intermediair hulp bij verkoop via internet

Zo kunnen de klanten van de twintig aangesloten tussenpersonen inmiddels polissen sluiten van Unigarant en gebruik maken van de ziek- en herstelmodule van De Goudse, ‘Click & Claim’. “In principe kunnen alle modules van verzekeraars geïmplementeerd worden. De tussenpersoon hoeft maar te melden welke hij via zijn website wil aanbieden. Vervolgens moet hij eenmalig de gegevens in de backoffice invoeren en vervolgens de module aanvinken bij de optie sitebeheer”, vertelt Kees Schumm, eigenaar van Pinwork en het gelijknamige assurantiekantoor Schumm financial planning & Employee Benefits in Berschenhoek. De modules verschijnen in de huisstijl van de tussenpersoon op internet.

Volgens Schumm werken de verzekeraars graag mee. Het is extra omzet voor de verzekeraar en de tussenpersoon. “Alleen al door de ziek- en herstelmodule van De Goudse komt de werkgever twee keer langs op de website van de tussenpersoon.”

Pinwork biedt verder sitebouw en sitebeheer aan. “We leveren twee producten: een simpele site en een uitgebreide site voorzien van een content-managementsysteem.” Kosten voor de simpele site bedragen e 89 (incl. btw) per maand en voor de uitgebreide site e 110 (incl. btw) per maand.