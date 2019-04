Piet Borst gaat producten ontwikkelen

Borst is van huis uit actuaris. Van 1989 tot 1990 werkte hij als zodanig bij Proteq. Daarna had hij een eigen bureau in Alkmaar: het actuarieel bureau Dr P. Borst. In 1994 werd hij directeur schade en leven bij Proteq (SNS Reaal). “Voois is toen met mijn bureau verder gegaan onder de naam VAS, Voois Actuarial Services. En nu werken we dus weer samen.”

“Ik ben heel veel met productontwikkeling bezig geweest”, zegt Borst. “Bij Proteq heb ik me bezig gehouden met producten voor affinity groups zoals het IPAP, het Invaliditeits Pensioen Aanvullings Plan, voor het ABP. Voor Hooge Huys heb ik een inbreng gehad in bancaire diensten. En bij Reaal Overlijdenszorg heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van het overlijdenszorgconcept.”

Volgens Borst leven er bij verzekeraars veel productideeën maar die sneuvelen vaak doordat het samenspel tussen de verscheidene disciplines niet goed is. “Productontwikkeling is een multidisciplinair gebeuren. Soms is een product al ontwikkeld en dan blijkt bijvoorbeeld dat het qua IT niet gerealiseerd kan worden. De regie over het geheel is dus erg belangrijk.”