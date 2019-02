PGGM richt platform verzuim en arbeidsongeschiktheid op

Het platform ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is een van de manieren waarop PGGM, het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn, wil gaan samenwerken met sociale partners. Platform-voorzitter wordt Peter Pennekamp, directeur-generaal op het ministerie van VWS. Aanleiding voor de oprichting van het platform is, dat volgend jaar de wet Suwi (wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) en de wet Verbetering poortwachter in werking treden, waardoor werkgevers en werknemers voor een groot deel verantwoordelijk worden voor de reïntegratie. Samen met de Sectorraad Zorg en Welzijn, heeft het pensioenfonds een brochure gemaakt waarin de wijzigingen worden uitgelegd.