Persoonlijkheden

Eric Starmans (36), die bij Interpolis manager marktsegment Schade Particulier is, wordt op 1 mei directeur van Prevend Erbo Services, een van de arbodiensten van het Interpolis-concern. Starmans volgt Jeroen Broekmans op die algemeen directeur wordt van BCR, een bedrijf voor persoonlijke carrièrecoaching. Starmans wordt bij Interpolis op 1 augustus opgevolgd door Saskia Brasser (38) die nu commercieel directeur is van arbodienst Commit, ook een arbodienst van het concern.

Aris Neven (46) vertrekt per 1 mei bij De Goudse. Hij werkte er dertien jaar, onder meer als directeur Schade en de laatste jaren als directeur Marketing & Communicatie. Neven, die zich als managementconsultant vestigt, blijft nog voorzitter van de projectgroep Terrorisme van het Verbond van Verzekeraars.

Begin deze maand is Remke Schermer (35) bij Beijer VerzekeringsAdviseurs gestart als salesmanager. Zij heeft eerder gewerkt bij Qua Raad Advies en als zelfstandig consulent.

Walter Schouten (36) werkt sinds deze maand bij Risk Exectutives als interim-professional. Schouten was voorheen sluiter Brand- en Technische Verzekeringen bij Meeùs Assurantiën Midden

Bij AXA Schade is Klaas Rijpsma (44), eerder werkzaam als manager Solution Delivery & Integration bij ICT Beheer, benoemd tot manager van de afdeling Acceptatie.

Conform de bestuursvoordracht is Jos van der Poel gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Van der Poel, mede-eigenaar van H. van der Poel Assuradeuren in Leiderdorp, is sinds april 2001 bestuurslid. Hij is als voorzitter de opvolger van Arie van den Ende, die deze functie sinds het voorjaar van 2000 bekleedde. Nieuw bestuurslid is Bas de Voogd, mede-eigenaar van Voogd & Voogd in Sommelsdijk.

Onderscheiden

Jos Huijbens heeft tijdens de algemene vergadering van de Veluwse Assurantie Club van 24 april de koninklijke onderscheiding ridder en lid in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt gekregen. Hij heeft zich ingezet voor de Mondelinge Assurantie Opleiding in Nederland en in het bijzonder bij de Veluwse Assurantie Club waarvan hij als voorzitter aftrad. Mr. Martien Klumper is de opvolger van Huijbens. Hij is sinds 2001 bestuurslid.

Overleden

Begin deze maand is John Rossen plotseling overleden. Hij was 57 jaar. Rossen was sinds 1984 in dienst van Erasmus Verzekeringen. Naast zijn functie als acceptant op de afdeling Brand Bedrijven was hij ook voorzitter van de Ondernemingsraad. Verder was hij, als lid van diverse examencommissies, actief betrokken bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf.