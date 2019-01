Persoonlijkheden

Bij expertisebureau Vanderwal & Joosten zijn drie nieuwe medewerkers in dienst getreden. Op 1 augustus is registerexpert Jurjen Witte (42) aan de slag gegaan als schade-expert. Hij is lid van het managementteam en verantwoordelijk voor het team aansprakelijkheidsexperts. Witte was hiervoor partner bij PWP Schade Experts. Michael Schenk (25) gaat zich bezighouden met onderzoek naar bouwkundige schades. Hij was werkzaam in de aannemerij. Krijn Dekker (48) richt zich op AVB- en beroepsaansprakelijkheidsschades. Dekker was eerder al betrokken bij onderzoek van grote schadeclaims van architecten en constructeurs.

Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, is voorgedragen als voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Als de leden instemmen neemt hij in december de voorzitterhamer over van (voormalig minister) Ed van Thijn. Wiegel (62) is al voorzitter van het Centraal Brouwerij Kantoor.

Begin vorige maand zijn bij Risk Executives Kirsten Thuis (25) en Jolanda van Maurik (28)in dienst getreden. Thuis, afgestudeerd in Nederlands Recht, is interim-professional en Maurik is projectmanager. Zij werkte hiervoor bij Thremen in Baarn.

Bij YER is Folkert Sytsema per 1 augustus gestart als senior management consultant. Sytsema heeft verschillende directiefuncties bekleed onder meer bij Ordina/Ormit. Tanja Geelink is sinds kort consultant Finance, Legal, Insurance en Tax. Zij zal zich bezighouden met werving en selectie in de zakelijke en financiële dienstverlening. Hiervoor werkte zij in de uitzendbranche.

Per 1 september is Cornel Zwarthoed (37) in dienst bij Corins (zie kader) als senior non-marine underwriter. Hij komt van Generali. Niels Persoon(32) begint per 15 september als marine underwriter. Hij werkte hiervoor bij Royal Sun Alliance en bij Leons als commercieel medewerker.

Generali heeft Remco van Gaalen (33) per 1 september aangesteld als accountmanager Schade in de regio Nijmegen, Noord/Oost-Brabant en Noord-Limburg. Van Gaalen was hiervoor accountmanager Schade en Leven bij Erasmus.

Mr. Frans Prins, voorheen directeur van het pensioenfonds Metaal en Techniek, is begin deze maand overgestapt naar PGGM. Als stafdirecteur Public Affairs volgt hij Nico Wolfs op, die na een 35-jarig dienstverband bij PGGM met (vervroegd) pensioen is.

Afscheid

Per 1 september heeft Callas Group afscheid genomen van directielid Kees de Kruiff. Wat De Kruiff gaat doen, is nog niet bekend.