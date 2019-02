Persoonlijkheden

Marc van Weede (37) is bij Aegon benoemd tot hoofd van de staf Group Business Development. Hij volgt Alexander Wynaendts op, die onlangs lid werd van de raad van bestuur. Van Weede werkt twee jaar voor Aegon, op de afdeling waar hij nu leiding aan gaat geven.

Vorige maand is drs. Rajish Sagoenie (36) bij Aon Consulting begonnen als managing consultant en lid van het management team van de Actuariële Adviesgroep in Amsterdam. Hij zal zich met name richten op het adviseren van pensioenfondsen en (beursgenoteerde) ondernemingen op het gebied van risicobeheer en pensioenbeleid. Sagoenie was afkomstig van Ernst & Young.

Mr. Huib van der Korst (40), eerder werkzaam bij Andriessen & Geurst, is sinds 1 mei personenschadedeskundige bij Cordaet Personenschade te Ede.

Erik van de Weele (32) is aangesteld als marketingmanager bij FalcInvest Groep in Veenendaal. Hiervoor was hij projectmanager Verkoop bij Hooge Huys.

Bij GRM-Expertises is Mark Veenstra per 1 juni in dienst getreden als letselschaderegelaar. Hij is afkomstig van expertisebureau SRB Rasenberg waar hij een soortgelijke functie heeft bekleed.

Overleden

Drs. Ben Boks, ruim dertig jaar verbonden aan Achmea en haar dochterondernemingen en sinds 2001 algemeen secretaris van de Vereniging Achmea, is op 15 april overleden.