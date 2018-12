Persoonlijkheden

Bob Willemsen (29) die twee jaar geleden als trainee bij Akkermans & Partners Support in dienst kwam, is lid geworden van het team van Akkermans & Partners Pensioen Juristen. Hij zal zich bezighouden met de verdere verbreding van adviesconcepten Pensioen Management en Pensioen Services voor accountants en belastingadviseurs.

Begin vorige maand is Michel Schoon gestart als risk consultant bij Clarc Risk Management Services. Hij werkte eerder voor Cunningham Lindsey als risk-controller en avb/bouwschade expert.

Pieter Gijsbertse (39) treedt per 1 maart in dienst bij Nova Dia als assurantieprofessional. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt bij Bureau Hufen als commercieel binnendienstmedewerker schade- en levensverzekeringen.

Bij de Europeesche Verzekeringen is per 1 januari Ruud Groenhof teamleider Inspecteurs Reisbureaus & Touroperators geworden. Groenhof werkte ruim vijftien jaar als inspecteur bij de Europeesche in de regio Zuidwest Nederland.

Voormalig accountmanager bij Zurich Mireille Coufreur (33) is bij Generali accountmanager Leven geworden. Zij heeft als werkgebied de regio West-Brabant/Zeeland. Pim Stultiens (36) is de nieuwe accountmanager Leven in de regio Den Bosch en omstreken. Hiervoor werkte hij als accountmanager voor onder andere Fairgo, AXA en Legal & General.

Bij Talent&Pro Groep zijn een aantal nieuwe mensen gestart bij verschillende business units. Michel Huijbers (36), eerder directeur van A Sure Talent, is benoemd tot commercieel directeur Talent&Pro financiële dienstverlening. Daphne Manon Boogh (25) is business unit manager A Sure Talent geworden. Zij was hier relatiemanager. Michael Lensink (31) relatiemanager bij A Sure Pro is nu business unit manager geworden. Nicole Fleskens (26), die werkte bij Sales binnen de hospitality branche Accor Hotels Nederland, is nu relatiemanager Sales Talent&Pro financiële dienstverlening. Verder is Martijn Camphens (31) aangesteld als business unit manager van Add Talent. Hij was interim medewerker binnen het pensioenwezen. Marcel Sanders (30), al ruim twee jaar werkzaam bij A Sure Pro, is relatiemanager geworden.

Erik Hettema (41) is bij De Nederlandse Voorschotbank begonnen als rayon manager. Hij kwam van Defam Financieringen waar hij accountmanager was.

Hans Gerritsen (43) is directeur en mede-eigenaar geworden van Market Scan. Gerritsen kwam van Ernst&Young Consulting.

Ruud Hoeijmakers (30) van Hoeijmaker Groep en Anton van Dijk (40) werkzaam bij Rabobank Tilburg-Goirle, hebben de mondelinge test ter verwerving van de titel RMIA met goed gevolg afgelegd.

Afscheid

Gerard Tekelenburg (59), het gezicht van het Amev Adviesbureau, gaat in mei vervroegd met pensioen. Erik Schouten en Bart Sikkema nemen zijn taken over. Tekelenburg werkte 36 jaar voor Amev. Hoofd van het Amev Adviesbureau is en blijft Geert Oosting.