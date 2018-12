Persoonlijkheden

Aegon-bestuurslid Jos Streppel (53) is benoemd tot voorzitter van het economisch-financieel comité van het Comité Européen des Assurances (CEA). Hij volgt in juni Gérard de La Martinière op, die dan voorzitter wordt van het CEA. Die functie wordt nu nog vervuld door Achmea-voorman Gijs Swalef. Philip Scott, bestuurslid bij Delta Lloyd-moeder Aviva, is toegetreden tot de presidential council. Deze raad is het uitvoerende orgaan van de verzekeraarsorganisatie.

Paul van Leeuwen (52) is sinds 1 januari algemeen directeur van Grafische Bedrijfsfondsen, inclusief het 50.000 deelnemers tellende pensioenfonds voor grafische bedrijven. Hij volgt Jan Koning (61) op. Van Leeuwen was de laatste anderhalf jaar statutair directeur van Erasmus Verzekeringen, verantwoordelijk voor schadeverzekeringen en commercie.

René Oud (39) is sinds 1 januari adjunct-directeur Marketing en Verkoop van DKV Nederland. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle verkoop- en marketingactiviteiten van de zorgverzekeraars Rijnmond en NVS. Oud is ruim twaalf jaar werkzaam bij Rijnmond en NVS, waar hij sinds twee jaar de functie van sectormanager Verkoop DKV Nederland bekleedde.

André Brand (43) is benoemd tot algemeen directeur van Van Lanschot Fibeko in Beverwijk, een assurantiekantoor dat is gespecialiseerd in transport, woningbouw en media. Brand was tot oktober 2002 commercieel directeur van Zurich Nederland en werkte daarna nog even in Frankrijk voor expertisebureau Cunningham Lindsey. Brand volgt Peter Buitelaar op, die buiten Van Lanschot emplooi heeft gevonden.

Begin vorige maand is Pearl Ahiable (25) bij Risk Executives gestart als interim professional. Zij werkte voorheen bij Akkermans & Partners als pensioenadviseur.

Bij Erasmus Verzekeringen is Niels Swiebel (43) onlangs begonnen als accountmanager in de regio Zuidwest-Nederland. André Blok (39) werkt als accountmanager in de regio Noordwest-Nederland. Zij kwamen respectievelijk van Vandenende Verzekeringen en Vanbreda Risk & Benefits.

Wilfried Horck en Dennis Schneider zijn per 1 januari toegetreden als vennoten bij De Regt Financiële Planning in Lochem. Beiden waren reeds werkzaam bij De Regt, respectievelijk als pensioenspecialist en assuradeurenadviseur.

Reinier van Fulpen is benoemd tot commercieel directeur bij UCB Hypotheken in Oosterhout. Van Fulpen was de afgelopen vijf jaar werkzaam op de commerciële afdeling van Stater. UCB Hypotheken is een volle dochter van de Franse bank BNP Paribas.

De gezamenlijke raad van bestuur van Eureko en Achmea is per 1 januari uitgebreid met Margriet Tiemstra en Willem van Duin. Tiemstra combineert de functie met het directievoorzitterschap van Achmea Sociale Zekerheid, waartoe zij onlangs werd benoemd. Voor Van Duin, sinds kort directievoorzitter Achmea Zorg, geldt hetzelfde. Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering treedt Eureko/Achmea-bestuurslid Jeff Medlock af; hij gaat met pensioen. Bij Achmea is verder directeur Concerncommunicatie Maarten den Ottolander (44) vetrokken. Hij kwam begin 2003 over van uitzendconcern Randstad.