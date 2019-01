Performanceonderzoek IG&H: lijdensweg NN duurt voort

Uit de uitkomsten waarop AM de hand heeft weten te leggen – IG&H weigert zelf al jarenlang de gegevens vrij te geven – blijkt dat de waardering voor de prestaties van NN met twee indexpunten is gedaald tot 93. NN, vorig jaar al door de IG&H-tussenpersonen betiteld als ‘slechtste administrateur’, is daarmee in de totaalscore gepasseerd door Klaverblad. Net voor hekkensluiter NN staat Stad Rotterdam genoteerd met een waardering van 95.

NN en Stad Rotterdam verliezen de slag vooral in de binnendienst. De waardering van het intermediair daarvoor is 86,1 respectievelijk 90,5 punten. “De binnendienst van NN beleeft zware tijden”, zo rapporteren de IG&H-onderzoekers. “Niet zelden zijn zij de dupe van scheldkanonnades van gefrustreerde intermediairs, waardoor hun motivatie en inzet tot op het minpunt dalen.”

De buitendienst van NN verwerft een plek in de middenmoot; hier zijn Avéro en Levob het slechtst. Bij Avéro zou dat te wijten zijn aan de integratie met Royal & SunAlliance en het verloop van personeel. Klaverblad krijgt ‘een rode lantaarn’ voor het (beperkte) productaanbod.

Vier op een rij

Als winnaar komt Legal & General uit de IG&H-bus en dat is al voor de vierde keer op rij. De totaalwaardering van Legal & General blijft stabiel op 107: de buitendienst zit in de subtop en de binnendienst is tweede achter Interpolis. Het hoogst gewaardeerd is het productaanbod: innovatief en zeer scherp geprijsd, zo vindt het intermediair.

In de totaalrangschikking schiet Interpolis omhoog naar de tweede plaats met een waardering van 106 (103). Op de plaatsen drie t/m vijf volgen drie concerngenoten: Amev, De Amersfoortse en Falcon Leven. Falcon komt nog wel als beste uit de bus met de buitendienst. AXA volgt op de elfde plaats met een waardering van 99: net onder het marktgemiddelde.

Performanceonderzoek Leven IG&H 2003 1. Legal & General (=) 2. Interpolis (+) 3. Amev (+) 4. De Amersfoortse (-) 5. Falcon (-) 6. Hooge Huys (-) 7. Allianz* 8. Aegon (+) 9. Levob* 10. Generali (+) 1. AXA (-) 1. Delta Lloyd (+) 2. Avéro (-) 3. De Goudse (-) 4. Winterthur (+) 5. Zwitserleven (+) 6. Woudsend (-) 7. Erasmus* 8. Klaverblad (+) 9. Stad Rotterdam (-) 10. NN (-). *Geen vergelijking met 2002.