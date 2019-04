Pensioensoftware Vermaase voor Nieuwe Hollandse Lloyd

De modulaire software heeft de naam Pro-Pop gekregen en is volgens de aanbieders vooral eenvoudig en snel. Er zijn drie modules: één voor inventarisatie en advies, één voor offertes en één voor administratie. In de offertemodule is ook de pensioenbrief (of het pensioenreglement) opgenomen en is er de mogelijkheid van elektronische verzending.

Met de administratiemodule kan het intermediair mutaties invoeren en uitwisselen met de administratie van Nieuwe Hollandse Lloyd. Uitwisseling met het eigen assurantiepakket kan nog niet; aan een daarvoor benodigde GIM-koppeling wordt gewerkt.