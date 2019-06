De Pensioendesk maakte twee jaar geleden schoon schip. Van bijna twintig franchisenemers werd afscheid genomen, omdat zij niet meer ‘pasten’ in de organisatie. Het gevolg is dat de landelijke Pensioendesk nu nog maar dertig vestigingen telt, tegen 55 in vroegere hoogtijdagen. “De grootste fout die je als keten kunt maken, is achterover leunen en concessies doen aan het profiel van de franchisenemer”, zegt Harry Wichers, commercieel directeur van de Finchise Group. Tot de groep behoren de franchiseketens de Pensioendesk, GeldXpert en de hypotheekinkoopcombinatie HCCN. De komende jaren gaat Finchise voor alle formules hard op zoek naar franchisenemers.