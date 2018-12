Pennink nieuwe directeur SKHB

Voormalig NVA-directeur John Pennink (56) is benoemd tot directeur van de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB). Hij volgt Nico Stolwijk op, die is vertrokken naar de Vereniging Eigen Huis.

Pennink, die aan de wieg stond van het keurmerk, is als tijdelijk directeur voor een half jaar benoemd, tot de stichting een opvolger heeft gevonden voor Stolwijk. Aan de het beleid van de stichting zal de komende maanden niet veel veranderen. “Ik ga een aantal zaken verder ontwikkelen en bereid de komst van een nieuwe directeur voor”, aldus Pennink.

Stolwijk was vijf jaar geleden de eerste directeur van de stichting. Hij is nu algemeen teammanager Ledenbelang bij de Vereniging Eigen Huis. Opmerkelijk is, dat de SKHB bij monde van Stolwijk enkele maanden geleden nog felle kritiek uitte op het online-hypotheekadvies van Eigen Huis.