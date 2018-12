Overmars nu eerste man bij Achmea

Overmars (56) was sinds april 2000 vice-voorzitter van de raad van bestuur van Achmea. Vanaf de totstandkoming van Achmea in 1995 maakte hij deel uit van de raad van bestuur. Voordien was hij (sinds 1984) topman van Zilveren Kruis.

Nieuw in de raad van bestuur is Leo Pruis (48). Hij is Jeff Medlock opgevolgd die nu, net als Hoevenaars een full-time functie bij Eureko is gaan vervullen. De raad bestaat voorts uit Gert van Arkel, Bert de Jong en Jos Hesp. Er is nog niet besloten wie Overmars opvolgt als vice-voorzitter. Dat gebeurt pas nadat de raad weer is gecompleteerd tot zes man.

Hoevenaars (52) was sinds april 2000 voorzitter van de raad van bestuur van Achmea. Begin 1999 werd hij vice-voorzitter. Hij startte in 1989 als lid van de raad van bestuur van Centraal Beheer.

Hoevenaars was tot 1 januari tevens voorzitter van de board of directors van Eureko, een Europees samenwerkingsverband van financiële bedrijven, waarvan Achmea deel uitmaakt. Per 1 januari is op deze plaats benoemd de Spanjaard Jorge Jardim Gonçàlves

In de board of directors – die behalve door Conçalves wordt aangevoerd door vice-voorzitter Gijs Swalef – hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen het (uitvoerende) executive committee en het (toezichthoudende) non-executive committee. Het executive committee omvat nu acht man. Voorzitter is Nol Hoevenaars (in de plaats van de Portugees João Talone, die is uitgetreden). Paul Overmars is lid van het executive committee. Ook nieuw is Jeff Medlock.

