Opnieuw soepele toelating bij examen Bovenbouw Autoschade-expert

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) ging vorig jaar op verzoek van het Nederlands Instituut van Register-Experts (Nivre) over tot deze versoepeling. Hoofdreden was dat de toestroom van kandidaten voor dit bovenbouwexamen niet op gang kwam. “Het examen ligt al een hele tijd klaar, maar er komen maar geen kandidaten”, verklaarde destijds Alex Stolwijk, hoofd examenontwikkeling van de SEA. Als rechtvaardiging van de drempelverlaging werd gesteld: “Over het algemeen zijn het mensen die al langere tijd werkzaam zijn in de autoschadebranche en vakinhoudelijk al veel kennis hebben.”

Na het examen ontvangt de deelnemer een certificaat dat het Base-examen met goed gevolg is afgelegd. Als ook de onderbouw volledig is afgerond en men voldoet aan de overige voorwaarden, zoals vijf jaar aaneengesloten werkervaring, kan men zich voor inschrijving in het register bij het Nivre aanmelden.

Het bovenbouw-examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen, die op verschillende dagen worden afgelegd. Bij voldoende aanmeldingen vindt het theorie-examen plaats op vrijdagochtend 10 oktober in ‘De Blokhoeve’ in Nieuwegein. De kosten bedragen e 225. Op vrijdag 7 november volgt het praktijkexamen (van 10.00 tot 16.00 uur) in de praktijklocatie van de VOC in Nieuwegein. Dit examen kost e 375. Voor meer informatie: tel. 030-263.21.50 of www.sea-examens.nl