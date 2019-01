Opleidingen met korting bij Dutch Insurance College

De opleidingen staan open voor iedereen, dus niet alleen voor assurantiekantoren die zaken doen met de Dutch Insurance Group. Het gaat om drie opleidingen: Federatie Opleiding Financiële Planning, Pensioenpraktijk I, en Assurantie B. De eerste opleiding start in oktober (het officiële examen vindt plaats in juni 2004) en kost e 4.295 in plaats van normaal e 4.995. Pensioenpraktijk I (start 24 september, examen in november) kost e 895 in plaats van e 1.095. Wegens groot succes vindt de opleiding Assurantie B net als vorig jaar plaats op het cruiseschip Queen Elisabeth naar New York. Kosten e 2.650 in plaats van e 2.995.

Verder wordt uitsluitend voor degenen die zaken doen met de HypotheekDesk van Dutch Insurance Network, of zijn verbonden aan NBVA of NfP, de zesdaagse opleiding Erkend Hypotheekadviseur gehouden. De opleiding start op 12 september in Nieuw-Vennep. Bij voldoende aanmeldingen wordt ook in de tweede of derde week van september in Tilburg en/of Assen gestart. De prijs is e 995 (normale prijs e 1.295).

Voor meer informatie www.startatp.nl of tel. 0252-62.81.45, Dutch Insurance College. Opmerkingen: