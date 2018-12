Oosenbrug voorman AG

Oosenbrug volgt Simon van Vuure op, die na bijna zes jaar voorzitterschap afscheid neemt van het AG. Van Vuure blijft wel manager business-development & communicatie bij Mercer Ten Pas, waar hij sinds 1994 werkzaam is. Daarvoor werkte hij twee jaar voor de Kamerbeek Groep en maar liefst 29 jaar bij Delta Lloyd.

Oosenbrug, buitengewoon hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, was al vijf jaar lid van het bestuur. Hij zal als AG-voorzitter tevens fungeren als voorzitter van het opleidingsinstituut (Actuarieel Instituut). Nieuw bestuurslid van het AG is Henk Kriek, partner van Tillinghast-Towers Perrin en nu al voorzitter van de AG-sectie ‘Actuarial Studies in Non-life insurance’ (Astin).

Alfred Oosenbrug