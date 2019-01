OOM wijzigt Global Visitor

De Global Visitor, een ziektekostenpolis voor buitenlanders die tijdelijk in ons land verblijven, wordt op 1 november uitgebreid. Voor studenten en werkenden (tot zeventig jaar) wordt de (standaard) gedekte verblijfsduur opgerekt van zes maanden naar twaalf maanden. Voor mensen die om andere redenen naar ons land komen, biedt OOM – de verzekeraar voor speciale risico’s – dan een maatwerkoplossing. Ook komt per 1 november het premieverschil te vervallen voor personen die afkomstig zijn van binnen en van buiten het dekkingsgebied van de Global Vistitor. Dit dekkingsgebied omvat: Europa inclusief de Azoren, Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije. Het huidige premieverschil is achterhaald doordat vorig jaar de dekking voor vervoer van het stoffelijk overschot werd uitgebreid tot naar het land van herkomst (was: binnen het dekkingsgebied). De wijzigingen komen in de plaats van het plan van OOM om deze zomer naast de Global Visitor een nieuwe ziektekostenpolis in de markt te zetten.

Sinds 1 juli worden voor de Global Visitor uitsluitend mensen geaccepteerd tot het 79e jaar. De aanleiding hiervoor is het ongunstige schadeverloop bij de 80-plussers. De 80-plussers kunnen bij OOM terecht op de Tijdelijke Ziektekostenverzekering.

Global Care

In de herfst gaat OOM ook de Global-Carepolissen wijzigen. Het hoe en wanneer is nog niet bekend. Global Care, een productlijn voor Nederlanders in het buitenland omvat de volgende polissen: Global Youth (voor jongeren tot 35 jaar), Global Traveller (voor mensen zonder vaste verblijfplaats), Global International (voor mensen met een vaste verblijfplaats), en Global Citizen (voor mensen die langer dan twee jaar in het buitenland verblijven).