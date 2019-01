Ook ontslagen bij Marsh Nederland

De voorgenomen reorganisatie bij Marsh Nederland (530 medewerkers) krijgt de komende maanden haar beslag. De saneringsmaatregelen moeten vóór 1 januari 2005 worden uitgevoerd. De ondernemingsraad zal op korte termijn advies over het reorganisatieplan aan de directie uitbrengen, zegt voorzitter Arie Noomen. “We zitten nu midden in de onderhandelingen. Het is nog volstrekt onduidelijk waar er arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt. De OR legt waar mogelijk het accent op pré-vutregelingen, zodat het dus vooral om oudere werknemers zal gaan.”

Noomen verwacht er op tijd uit te komen met de directie. “Haast is geboden, omdat je ruim vijfhonderd werknemers niet te lang in onzekerheid kunt laten verkeren.”

Slachtoffer

Volgens algemeen directeur Marcel Polk van Marsh Nederland treft de personeelsreductie in principe het gehele bedrijf. “Alleen de commerciële functies zullen zo veel mogelijk worden ontzien.” Grootste ‘slachtoffers’ zijn de vestigingen in Rotterdam en Amsterdam; de kleine nevenvestigingen in Apeldoorn en Den Bosch blijven vooralsnog buiten schot, aldus Polk.

De reorganisatie is volgens de Marsh-topman in ons land nodig om het bedrijf “op orde te brengen”. De performance moet worden verbeterd, onder meer door vergroting van de efficiency. “Niet alle medewerkers dragen nu voldoende bij aan de performance van het bedrijf”, benadrukt Polk.

Opspraak

Het moederbedrijf Marsh & McLennan kwam onlangs in opspraak door een justitieel onderzoek naar afspraken met verzekeraars op portefeuilleniveau over bonus- en superprovisies bij het bereiken van een bepaald premievolume, technisch resultaat en groeipotentie. Inmiddels heeft Marsh daarover met justitie in de staat New York een schikking getroffen. Als gevolg daarvan zag het Amerikaanse makelaarsbedrijf zich genoodzaakt geld opzij te zetten voor juridische kosten en reorganisatie. De nettowinst over het derde kwartaal daalde daardoor met 94% tot ruim e 16 (275) mln. Hoewel de afspraken volgens Marsh geen punt van discussie zijn maar alleen de toepassing daarvan in incidentele gevallen, heeft Marsh gemeend de afspraken te annuleren “omdat deze de transparantie naar de klant toe niet bevorderden”.