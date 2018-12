Ook NVA unaniem achter Gidi

Genoemde gedragscode is opgesteld door NVA, NBVA en het Verbond van Verzekeraars en eergisteren in Den Haag gepresenteerd.De NVA zal als extra element aan de basisversie van Gidi toevoegen dat haar leden aan de klant moeten melden of een verzekeraar aandelen in het kantoor bezit. Eventueel aandelenbezit en/of productieverplichtingen worden jaarlijks door de NVA gemeten. Hiertoe stuurt de organisatie de leden een formulier toe, dat ingevuld en ondertekend moet worden teruggestuurd. Hierbij wordt ovrigens uitgegaan van ‘de goede trouw’…

Bestuursmutaties

Tijdens de vorige week in Bussum gehouden ledenvergadering zijn Uri Coronel en Hans Blok toegetreden tot het NVA-bestuur. Coronel, directeur van Aon Nederland, maakte al eerder deel uit van het NVA-bestuur. Hij fungeert daarin als vertegenwoordiger van de beursmakelaars.

Blok, directeur van AssurantieGroep Nederland, was voorzitter van de regio midden-Holland van de NVA en als zodanig lid van de Ledenraad. Tot de AssurantieGroep Nederland behoren: Blok & Kievit (Gouda), Bureau ReWa (Wassenaar), Centrum Alphen (Alphen aan den Rijn) en drs. Van Herk Makelaardij (Krimpen aan den IJssel).

Na negen jaar vertrok uit het bestuur Piet Scholten (van Dijkman en Scholten in Veendam). Scholten vertegenwoordigde het kleinere assurantiekantoor binnen het bestuur.