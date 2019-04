Oogarts op CZ-site

Op de website van CZ, www.cz.nl, is nu ook een oogarts te raadplegen. Dit gebeurt via een vragensysteem met tekeningen en foto’s. Aan de hand van het advies kan de betrokkene bepalen of hij naar de huisarts, optometrist of opticiën moet gaan. De module is ontwikkeld in samenwerking met een arts van het Oogziekenhuis Rotterdam.

Menzis

De zorgverzekeraars Amicon en Geové (Menzis) gaan hun relatie met de Regionale Platforms en Consumentenplatforms in Groningen Twente en Gelderland intensiveren. Met het oog op de inkoop van zorg vinden de verzekeraars het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wensen van de consumenten.

Medinova

De drie particuliere Medinova-klinieken gaat de zorgverzekeraars volgend jaar voor alle behandelingen prijzen berekenen die 3% onder de ziekenhuisprijs liggen. Nu geldt dat nog uitsluitend voor de zogenoemde DBC-behandelingen (clusters van veelvoorkomende operaties).

Arbodiensten

Driekwart van de bedrijven met minstens vijf medewerkers blijft volgend jaar bij zijn arbodienst, ook al is men dan niet meer verplicht de arbozorg in te kopen bij een arbodienst. Dit blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Heliview. Ongeveer 11% van de werkgevers denkt volgend jaar de arbozorg elders te gaan inkopen.

Agis en Lloyds

Agis heeft een overeenkomst gesloten met de veertig Lloyds apotheken. In samenspraak met de huisartsen zullen zij goedkopere voorkeursgeneesmiddelen voorschrijven, waardoor Agis veel geld kan besparen.