Onzekere toekomst Royal & SunAlliance

Danny van der Eijk, algemeen directeur Benelux van RSA in Amsterdam, is zeer terughoudend in zijn commentaar. “Ik mag geen commentaar geven, want er is nog geen groepsstandpunt daarover ingenomen.”

De onzekerheid is ingegeven door woorden van de Britse topman Bob Mendelsohn. Hij vindt dat RSA internationale activiteiten moet staken als het lokale marktaandeel niet boven de 5% uitkomt. De Italiaanse en Spaanse activiteiten zijn al verkocht en nu zou het Belgische bedrijf in de etalage staan, zo meldt de Belgische krant De Financieel-Economische Tijd.

Van der Eijk wijst op diverse onjuistheden in het krantenartikel, maar spreekt de belangrijkste boodschap (RSA wil Belgische activiteiten verkopen) niet tegen. In België is RSA goed voor een premie-omzet van zo’n e 400 mln per jaar, vooral uit industriële verzekeringen. Het marktaandeel is 2% en er werken tweehonderd mensen.

In ons land was het brutopremie-inkomen van RSA in 2000 een kwart miljard euro. RSA Leven is met e 73 mln premie de 44e levensverzekeraar van ons land (marktaandeel 0,3%). RSA Schade bezet de 28e positie onder de schadeverzekeraars: e 178 mln premie is goed voor een marktaandeel van 1,1%. Daar komt bij dat RSA Leven al jaren verliesgevend is, al is dat vooral toe te schrijven aan de opstartfase van het bedrijf. RSA Schade boekt marginale winsten.