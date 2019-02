ONVZ: ‘Wij zijn anders en beter’

Zorgverzekering is geen zaak van ‘lood om oud ijzer’, zo luidt de boodschap die ONVZ sinds vorige week uitdraagt in radioreclames en via de website.

De Houtense zorgverzekeraar heeft rond de thema’s onderscheidende producten, onderscheidende service en onderscheidende zorgdiensten in totaal zes radioreclames gemaakt. Op de site kan de consument zijn huidige ziektekostenpolis op voorwaarden vergelijken met een ONVZ-polis.

Wie per 1 januari via het intermediair naar ONVZ overstapt, krijgt het eerste jaar 10% premiekorting. Als teken van zelfvertrouwen geeft ONVZ nieuwe klanten de mogelijkheid de polis per maand op te zeggen.

In totaal worden de nieuwe radiocommercials ruim duizend keer uitgezonden via Radio 1, 2 en 3FM, Radio 538, Sky Radio en Business Nieuws Radio. Op internet zal men ONVZ via banners en betaalde links op een groot aantal sites en zoekmachines kunnen tegenkomen.