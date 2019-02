ONVZ rondt eerste overdracht NN af

De ziektekostenportefeuille van Nationale-Nederlanden, die 200.000 verzekerden omvat, zou in drie fases gebeuren. De eerste fase is volgens schema achter de rug. Het ging hierbij om vier collectiviteiten met samen 90.000 verzekerden. Dit is inclusief de personeelscollectiviteit van ING, die ruim 25.000 huishoudens omvat. Over de aard van de overige collectiviteiten wil ONVZ-directeur Frans van Rijn niets zeggen. De betreffende polissen worden nu onder het label Nationale-Nederlanden Zorgverzekering bij ONVZ in Houten behandeld..

ONVZ heeft de laatste twee maanden 180.000 verzekerden aan haar bestand toegevoegd. Behalve om NN-verzekerden ging het om de Allianz-portefeuille die 90.000 verzekerden omvat. De overdrachten vergen bij ONVZ grote aanpassingen, omdat deze verzekeraar zelf slechts 145.000 verzekerden telde. De overdracht van de overige NN-polissen, waardoor ONVZ uiteindelijk uitkomt op 435.000 verzekerden, zou in juni 2005 en november 2005 plaatsvinden. Er wordt nu bekeken of dat in één keer op 1 juni kan.