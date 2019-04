ONVZ niet op zoek naar nieuwe partner

Vorig jaar april kondigden Agis (1,7 miljoen zorgverzekerden) en ONVZ (145.000 zorgverzekerden) aan te willen fuseren. Afgelopen december liepen de onderhandelingen spaak. “De fusiebesprekingen zijn beëindigd door een verschil van inzicht over de invulling van de te vormen combinatie”, deelde ONVZ destijds het intermediair mee. Veel meer wilde de verzekeraar niet kwijt.

Met de fusie dacht ONVZ het schaalgrootteprobleem op te lossen. In de toekomstige basisverzekering zullen kleinere zorgverzekeraars moeilijk zelfstandig het hoofd boven water kunnen houden. “We richten ons nu meer op de mogelijkheden die samenwerkingsverbanden kunnen bieden, dan op het vinden van een nieuwe fusiepartner”, zegt Frans van Rijn. “Hoewel we uiteraard een fusie niet volledig uitsluiten”.

Met ‘samenwerkingsverbanden’ doelt Van Rijn vooral op gezamenlijke inkoop van zorg, een activiteit die – met het oog op het nieuwe zorgverzekeringsstelsel – steeds belangrijker wordt. ONVZ is al sinds jaren aangesloten bij de inkoopcombinatie Multizorg (met o.a. NN, AXA en DKV Nederland) en onderzoekt nu de mogelijkheden die dit in de toekomst biedt.