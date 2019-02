Online krediet bij Unigarant

Tussenpersonen kunnen nu via SalesGarant, het extranet van Unigarant, aanvragen indienen voor een doorlopend krediet, een persoonlijke lening of de Scheepshypotheek van Unigarant Financiële Diensten (UFD).

Aanvragen worden nu binnen twee uur na verzending verwerkt. UFD is een joint venture tussen Unigarant en ABN Amro-dochter Aagus die zich richt op consumptief krediet.

Via SalesGarant konden de ruim 4.500 aangesloten tussenpersonen, fietshandelaren en reisbureaus al offertes aanvragen, premies berekenen en bestaande polissen aanpassen. Onlangs is via SalesGarant de 250.000ste polis aangevraagd.