‘Ongelooflijk, hoeveel dwazen je in dit land hebt’

Musters had al ervaring met radiocommercials met zijn eerder dit jaar met Johanknegt gefuseerde Musters Adviesgroep in Amsterdam. “Het is een behoorlijke investering, maar het werkt wel”, zegt hij. Johanknegt (26 medewerkers) zendt dagelijks zo’n zes keer een spotje uit op Radio 1, wat per week zo’n e 20.000 kost. Het spotje begint met de zin “Ik ben een uilskuiken”; de uitleg voor die stelling is dat de hoofdpersoon klakkeloos de offerte voor een lijfrente van zijn huidige verzekeraar accepteert. Musters: “De respons is enorm. Iedere commercial levert telefoontjes op; binnen tien seconden na uitzending begint de telefoon al te rinkelen.”

Volgens Musters is een eenvoudig telefoonnummer essentieel. Johanknegt heeft dit keer voor een 0800-nummer gekozen (0800-0044), maar dat heeft ook zo z’n nadelen. “Het is een oud nummer van de Belastingdienst en er zijn nog steeds mensen die daar naar op zoek zijn. Verder denken sommigen de politie te treffen en je hebt er collega’s bij die graag willen weten wat wij voor een bepaald kapitaal geven. En dan heb je nog figuren die vijftig keer je antwoordapparaat inspreken, alleen omdat het nummer gratis is. Ja, het is ongelooflijk hoeveel dwazen je in Nederland hebt.”

Acadium Bastion

Een ander intermediairbedrijf dat zich al tijden profileert via radiocommercials is Acadium Bastion, veelal voor gouden-handdrukpolissen en hypotheken. Volgens directeur Feyo van Heemstra is het moeilijk om aan te geven wat de concrete resultaten van alle reclamebestedingen zijn. “De intensiteit aan de telefoon en op internet is hoog, maar wat daarvan exact wordt omgezet in productie laat zich moeilijk vertalen. Ik kan alleen zeggen dat we een goed draaiende onderneming zijn.”

ING-dochter Acadium Bastion (85 medewerkers) heeft dit jaar in de maanden februari en maart, in mei en van 28 september tot 17 december geadverteerd op de radio. “Of we ermee doorgaan, weten we nog niet.” Van Heemstra onderstreept dat de spots niet alleen bedoeld zijn om nieuwe leads binnen te halen. “Het gaat ook om ondersteuning van je merk, opdat mensen die net bij je geweest zijn nog eens aan je denken en je naam aan een ander doorgeven.” Musters van Johanknegt bevestigt dat. “Zulke reclame werkt voor je bestaande relaties heel positief.”