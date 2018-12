Onduidelijkheid over b/m-beleid Orion Direct

Peter Jacobs, eigenaar van het gelijknamige assurantiekantoor in Kerkrade, begrijpt de werkwijze van Orion Direct niet: “Ze geven aan vertrekkende verzekerden een b/m-verklaring waarop alleen het aantal schadevrije jaren staat vermeld dat de klant bij Orion Direct verzekerd was. De schadevrije jaren daarvoor vervallen. Andersom gaat men bij de acceptatie van verzekerden af op het aantal schadevrije jaren dat de verzekerde opgeeft. Een b/m-verklaring is dan opeens niet nodig”. Hierdoor kan een klant bij de volgende verzekeraar minder schadevrije jaren opgeven dan hij in werkelijkheid heeft, wat mogelijk een hogere premie tot gevolg kan hebben.

Van der Kemp bestrijdt dat Orion Direct, in het bezit van volmachten van onder meer het Ierse Church & General en Arag, bij het aangaan van de verzekering alleen vertrouwt op de blauwe ogen van de verzekerde voor het aantal schadevrije jaren. “Wij vragen bij acceptatie wel degelijk om een royementsverklaring, maar sommige klanten kunnen die niet direct overleggen. Wel is het zo dat wij nooit meer dan drie schadevrije jaren overnemen”, zegt Van der Kemp.

Ander systeem

Orion Direct stelt dat aan nieuwe verzekerden altijd een kopie van het rijbewijs wordt gevraagd. “Wij hebben een ander systeem van no-claimopbouw: de opbouw van de korting is sneller, terwijl de terugval bij schade hetzelfde is als bij andere maatschappijen”, aldus Van der Kemp. “Bij beëindiging van de polis geven wij een verklaring af van het aantal schadevrije jaren of het aantal schades dat de verzekerde heeft veroorzaakt in de jaren dat hij bij ons verzekerd was. Daarnaast krijgt de verzekerde de bij het aangaan van de verzekering ingestuurde royementsverklaring van ons retour”, aldus Van der Kemp. “Er zijn maatschappijen die een bijzonder systeem hanteren; dat doen wij niet. Wij kennen bijvoorbeeld geen promotietreden. Bij het beëindigen van de polis krijgt de verzekerde tweemaal een verklaring van ons. Wij voorkomen daarmee dat collega’s op het verkeerde been worden gezet.”

Volgens Van der Kemp weerspiegelt de b/m-ladder van Orion Direct het rijgedrag van de verzekerde beter dan bij andere verzekeraars. “Er is sprake van een wildwest-situatie met het geven van allerlei bonustreden. Wij zijn er niet in geïnteresseerd. Het zegt niets over het aantal schadevrije jaren.”

Volgens Jacobs werkt Orion Direct echter anders: “Ik heb een klant die eerst zijn polis had opgezegd en zich daarna weer wilde verzekeren bij Orion Direct, dat zelf een verklaring had afgegeven voor twee schadevrije jaren. Deze klant werd gewoon weer ingeschaald op trede 15 met 75% korting. Naar een royementsverklaring werd niet gevraagd”.