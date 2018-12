Onderzoek naar ongedekte Hakenberg-fietspolissen

Op de bewuste polissen staat als verzekeraar De Hakenberg Assuradeuren BV vermeld. Op andere polissen die zijn gesloten via De Hakenberg Nijmegen staat als gevolmachtigde vermeld: “De Hakenberg Assuradeuren BV, als gevolmachtigde van Delta Lloyd”. De totale fietsportefeuille omvat zo’n dertigduizend polissen, waarvan de meeste zijn ondergebracht bij Delta Lloyd en Trenwick (tot 1997).

Delta Lloyd bevestigt sinds 1998 risicodrager te zijn van een fietsverzekering die als ‘Fietsgigant’ wordt verkocht via volmachthouder De Hakenberg Assuradeuren te Oldenzaal. “Wij hebben met Nijmegen niets te maken. Ons is een dermate groot aantal gesloten polissen niet bekend”, aldus woordvoerder David Brilleslijper.

De fietsverzekeringen werden verkocht door een groot aantal fietshandelaren. Het risico voor de fietsverzekeringen zou per 1 juni 2001 zijn ondergebracht bij Lloyd’s-underwriter Cassidy Davis. Daarmee zouden inmiddels problemen zijn ontstaan, omdat geen premie werd afgedragen.

Directeur John Nijhuis van De Hakenberg Beheer zegt niets te weten van ongedekte polissen. “Dat is mij pas sinds kort bekend. Het is allemaal gebeurd toen de heer De Witte bestuurder was in Nijmegen. Ik wacht het onderzoek van de PVK af en Delta Lloyd is ook bezig met een audit. Verder ga ik hier niet op in. Ik wil de onderste steen boven hebben; dat is nu het belangrijkste.” Over nieuwe risicodragers voor de Kravag Verkeersverzekering, waarmee inmiddels een akkoord zou zijn gesloten, doet Nijhuis voor 1 mei geen mededelingen.

Wim de Witte zegt evenmin op de hoogte te zijn van verzekeringen zonder risicodrager. “Ik ben maar vier maanden directeur geweest bij De Hakenberg Nijmegen: van oktober 2000 tot februari 2001. Het past in het kader van de wijze waarop John nu bezig is om alles mijn kant uit te schuiven, maar daar komt hij niet mee weg.”

Bij De Hakenberg Nijmegen wordt na de faillissementsuitspraak gewerkt aan een doorstart. “We willen verder gaan met alleen autoverzekeringen”, aldus manager Rob Janssen, die nog geen nadere details kan geven.

De Hakenberg beheer zegt niets te weten van duizenden ongedekte fietspolissen.