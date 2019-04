Onderwijs SPO via internet

De Stichting Pensioen Opleidingen (SPO) gaat cursussen in de toekomst interactief via internet geven.

Cursisten kunnen straks via de website van SPO op elk moment en vanaf elke plaats lesstof benaderen en toetsen afleggen. De volgorde van onderwerpen en het behandeltempo worden eveneens door de cursist bepaald. De eerste cursus in de vorm van e-learning wordt dit najaar de Basisopleiding Pensioenen, voor administratief personeel. Later volgen andere cursussen. Het ontwerp van de website is in handen van Ordina.