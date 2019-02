Onderlinge-droom van burgemeester

De Twentse gemeente Dinkelland wil met buurgemeenten onderzoeken of er een nieuwe onderlinge kan worden opgericht.

Dinkelland, een samenvoeging van Ootmarsum, Weerselo en Denekamp, is aan premie voor opstal- en inboedelverzekering per jaar e 200.000 kwijt. Met twintig gelijkwaardige gemeenten praat je dan over e 4 mln op jaarbasis. “Daar kun je als gezamenlijke gemeentes een aardig eigen risico mee afdekken”, zo citeert dagblad Tubantia burgemeester Willemse van Dinkelland.