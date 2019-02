Omzet Optima omhoog

Hypotheekadviesketen Optima heeft in het eerste halfjaar 40% meer omzet behaald dan in de eerste zes maanden van 2002. De hypotheekproductie groeide zelfs met ruim 60%.

De provisieomzet over de eerste helft van dit jaar bedroeg e 5,7 (4,1) mln. Daarvan had 48% betrekking op hypotheken, 32% op levenproducten en 19,5% op schade- en overige producten. De totale hypotheekproductie groeide met ruim 60% tot e 253 mln.

De winst over de eerste zes maanden bedroeg 6,2%.Over het hele jaar verwacht Optima een rendement te halen van 6,5% bij een totale provisieomzet van e 11,5 mln.

Directievoorzitter Arjen van Dun wil de onafhankelijkheid van Optima benadrukken. De keten is in handen van de persoonlijke holdings van Van Dun en mededirecteur Klaas Dekker. “Zoals bekend is Asam nv, dochtermaatschappij van Amev, de belangrijkste financieringspartner van Optima. Het financieringsarrangement brengt geen verdere afhankelijkheid van moederconcern Amev met zich mee.”