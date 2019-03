Omni leurt deur aan deur

“Zelf zou ik niet zo willen werken”, luidt de opvallende verklaring van directeur/eigenaar Marcel Buitenhuis (30). “Maar mijn compagnon, Lambert Christoffels (31), doet het al een tijdje en is er behoorlijk tevreden over.”

Volgens Buitenhuis worden wijken uitverkoren waar mensen voor zo’n verkoopmethode wat gevoeliger zijn: “Laat ik het zo zeggen: we gaan geen luxe villawijk in.” Hij ziet de handelswijze niet als een vorm van colportage. “Andere tussenpersonen telefoneren veel om afspraken te maken. Wij doen het zo. Volgens mijn compagnon wordt de persoonlijke benadering juist wel op prijs gesteld.”

In een recente advertentie in De Telegraaf vraagt Omni om meer ‘topverkopers’, voor ‘deur-aan-deurverkoop in teamverband’. Buitenhuis: “Christoffels wil graag in teams van twee of drie mensen gaan werken; alleen is ook maar zo alleen.”

Buitenhuis begon zijn verzekeringsloopbaan bij Optima Spaaradvies, toen nog eigendom van Klaas Dekker (nog altijd Optima) en Alfred Breggeman (nu Quadraat). Zij werden in respectievelijk 1995 en 1996 uitgekocht. Buitenhuis veranderde de handelsnaam in Omni Hypotheken. Christoffels werd daar twee jaar geleden directeur. Monuta en Direktbank zijn de belangrijkste zakenpartners van Omni.