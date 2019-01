OM schikt in strafzaak tegen achttien ‘beleggingsadviseurs’

Het OM acht de achttien commissionairs, onder wie de inmiddels failliete Roks Groep, betrokken bij piramide-achtige verkooppraktijken van Koch, die eind jaren negentig minimaal zeshonderd Limburgers en Brabanders wist te strikken voor beleggingen (tegen een rendement van minimaal 30%) via zijn bemiddelingsbedrijf. Deze klanten zijn voor minimaal e 45 mln gedupeerd. Advocaat mr. Sperla in Heerlen die de Vereniging van gedupeerde beleggers vertegenwoordigt, houdt het op “op een veelvoud van dit bedrag”.

De tussenpersonen moeten vóór 1 november aangeven of zij hun schikking aanvaarden en bereid zijn de gedupeerde klanten hun schade te vergoeden. Zo niet, dan moeten zij alsnog voor de rechter verschijnen.

TopAdvies

Hoofdverdachte Elmar Koch, die was gevestigd in Geleen, week in 1999 uit naar Duitsland. Hij moet nog gedagvaard worden, aldus persofficier mr. K. Janssen. Echter, de kans dat hij op de strafzitting zal verschijnen, lijkt uitgesloten, omdat Duitsland geen staatsburgers uitlevert.

Koch was tot oktober 1997 financier en (mede)eigenaar van TopAdvies Nederland in Nieuwegein. In de directie zat verder Jaap Turkesteen, nu werkzaam bij de Pensioen- en Verzekeringskamer. Het adviesbedrijf (maximaal tien nevenvestigingen) is ruim één jaar na de oprichting failliet gegaan. De fiscus en de bedrijfsvereniging, de voornaamste schuldeisers van het assurantiebedrijf, bleven zitten met een schuld van zo’n e 0,5 mln.