Obvion en Hypotrust vergroten omzet

Het aantal verstrekte hypotheken is bij Obvion gestegen van 14.000 in 2001 naar 18.000 vorig jaar. Het marktaandeel is gegroeid tot 3%. De portefeuille van ABP Hypotheken bedroeg voor de start van Obvion in april vorig jaar zo’n e 6 mld, toen goed voor een marktaandeel van 2%.

Hypotrust, sinds september actief als hypotheeklabel van Quion, heeft in 2002 voor ruim e 600 (490) mln aan hypotheken verstrekt. “De hoogste omzet in het achtjarige bestaan van de organisatie”, aldus Hypotrust. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat meer tussenpersonen uit het bestand van Hypotrust ook daadwerkelijk hypotheken zijn gaan verkopen. “Daarnaast komen er elke maand vijf à zes tussenpersonen bij”, zegt directeur Peter Besuijen.