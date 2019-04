NVA wijzigt rechtsvorm Stichting Dienstverlening

Met terugwerkende kracht is per 14 oktober jl. de rechtsvorm en de naam van de Stichting Dienstverlening NVA gewijzigd in NVA Dienstverlening BV.

Per diezelfde datum zijn door de nieuwe onderneming twee BV’s opgericht: NVA Opleidingen BV en Anva BV. Anva BV is de onderneming die alle activiteiten van Anva vanuit de Stichting Dienstverlening NVA overneemt en de feitelijke rechtsopvolger is.

Volgens Anva-directeur Stoffel van Almkerk is hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. “Ten eerste is het een professionalisering van de organisatie. Een stichting wordt gezien als een organisatie die geen winst maakt. Wij maken als Anva natuurlijk wel winst en bovendien doen bedrijven liever zaken met een BV dan met een stichting.” Fiscaaltechnisch maakt het volgens Van Almkerk niets uit. “Daar zijn geen verschillen.”

Het Huibers Instituut valt onder NVA Opleidingen. Volgens adjunct-directeur Hans Mreijen van de NVA verandert er niets aan de status van het opleidingsinstituut. “Het Huibers Instituut is altijd al concurrerend geweest met andere opleidingsinstituten, dat verandert niet omdat wij nu winst mogen maken. In beginsel is het zo dat je als stichting geen winstoogmerk mag hebben, maar je mag wel reserves opbouwen voor moeilijkere tijden.”