NVA vraagt Sijsma logo van site te halen

“Het logo moet eraf of ze moeten weer lid worden”, aldus Ruud van Bommel namens de NVA. Volgens hem gebeurt het regelmatig dat kantoren ten onrechte het NVA-logo voeren. “Je ziet het vooral bij voormalige leden. Ik heb er momenteel vijf op m’n lijstje staan”.

Paul Oostdam van de NBVA herkent dat wel. “We moeten oud-leden wel eens achter de broek aanzitten om het logo van de NBVA van hun briefpapier, kantoorgevel of internetsite af te halen, ja.”

Sijsma was tot 1994 lid van de NVA. Toen werd Nationale-Nederlanden aandeelhouder van het kantoor, wat destijds niet verenigbaar was met een lidmaatschap van de NVA. Sijsma-directeur Han van Leeuwen wil geen toelichting geven.