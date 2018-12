NVA neemt opleidingen weer in eigen hand

Reden voor de verhuizing naar de NVA is de noodzaak tot verdere professionalisering vanwege een uitbreiding van de activiteiten, aldus de NVA. Begin vorig jaar was dat juist de reden om voor uitbesteding te kiezen. “Nu gaan de activiteiten nog verder uitgebreid worden; daardoor blijft er voor directeuren Ed Lukassen en Kees Boer te weinig tijd over voor hun core-business”, aldus NVA-directeur Niels Mourits. “Onze regio-activiteiten slaan erg aan en ook de in-company-activiteiten groeien.”

Daarnaast heeft het instituut de handen vol aan het RMIA-register (Registermakelaar in Assurantiën). Dit najaar komt daar het register voor A-adviseurs (Register Adviseur in Assurantiën) bij. “Qua omvang en activiteiten is het instituut dus enorm gegroeid”, aldus Mourits. “Dat vereist een separate organisatie. En we verwachten nog meer te groeien. Er komt steeds meer vraag naar betere opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak.”

Geen meter

Kees Boer bevestigt dat het Huibers Instituut enorm gegroeid is. “In het eerste jaar dat wij het Huibers Instituut erbij kregen, liep het voor geen meter. Ik had veel opleidingen gemaakt, ze bekend gemaakt in de branche en vervolgens zijn we achterover gaan zitten in de verwachting dat de cursisten wel zouden toestromen. Dat was dus verkeerd gedacht. Vorig jaar november hebben we de strategie aangepast en zijn we de regio’s ingetrokken met bijspijkerbijeenkomsten. Daar hebben we een tweetal mensen uit het opleidingencircuit bij betrokken en dat werd een doorslaand succes. Vervolgens vonden we toch dat het opleidingsinstituut centraal gelegen moest zijn en kwam Amersfoort weer in beeld. Daarna heb ik voor mijzelf de keus gemaakt: ga ik verder met Lukassen & Boer en het doorontwikkelen van ons employee-benefitsconcept of kies ik voor opleidingen? De keus viel op Lukassen & Boer. Er is nog even overwogen om het Huibers Instituut onder Lukassen & Boer te laten vallen, maar daar hebben we vanaf gezien. We wilden niet tegen de toezichthouder moeten zeggen dat de NVA zijn opleidingen voor de leden heeft uitbesteed aan een NVA-lid.”

De organisatie wordt onderdeel van de Stichting Dienstverlening NVA, waar ook systeemhuis Anva deel van uitmaakt. De nieuwe directeur van het Huibers Instituut wordt Hans Ruiter, nu opleidingsadviseur bij Nibe-SVV.