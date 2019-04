NVA-leden krijgen goedkoop toegang tot SCM-database

In de database zijn de gegevens opgenomen van circa een miljoen auto’s die zijn uitgerust met een SCM-gecertificeerd beveiligingssysteem. Een aantal verzekeraars eist voor diefstalgevoelige auto’s de aanwezigheid van een dergelijk systeem. Op een apart gedeelte van de site van SCM (www.scm.nl) was al een raadpleegfunctie beschikbaar. Een jaarabonnement voor het raadplegen van de database kost e 100.

De NVA heeft voor leden nu een overeenkomst gesloten met SCM: zij kunnen voor e 40 tot 1 januari 2004 onbeperkt gebruik maken van het raadpleegsysteem. Het systeem is te benaderen via het extranet van de NVA. De organisaties willen hiermee bij het intermediair het gebruik van het SCM-systeem bij diefstalgevoelige auto’s stimuleren.