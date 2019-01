Nuvu-polis

De Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (Nuvu) komt dit jaar met een uitvaartverzekering voor uitvaartverzorgingsbedrijven die geen SER-inschrijving hebben noch samenwerken met een assurantiekantoor. Het risico voor de Nuvu-uitvaartpolis wordt gedragen door Facultatieve. In het verleden werkte Nuvu (170 leden) samen met de Aegon-dochters LPU en NVG.

CVB Bank

CVB Bank (360 vestigingen) heeft het product GarantieBeleggen geïntroduceerd. De inleg van minimaal e 1.000 gaat in spaardeposito’s, gecombineerd met beleggingen in de aandelenfondsen SNS Wereld, SNS Euro, SNS Nederland en ASN Aandelenfonds. Zodoende wordt een inleggarantie van 80%, 90% of 100% gecreëerd. De looptijd is minimaal vijf tot maximaal twintig jaar. De afsluitprovisie is 0,5% plus een kwart procent voor elk jaar looptijd.

Monuta

Uitvaartverzekeraar Monuta herhaalt tussen 25 oktober en 7 november zijn radiocampagne. Op zes landelijke zenders en de regionale commerciële zenders is de nieuwe commercial, met ‘Waarheen, waarvoor’ als achtergrondmuziek, te horen. Monuta wil z’n naamsbekendheid verhogen.

Dela

Uitvaartverzekeraar Dela heeft het beheer van z’n aandelenportefeuille uitbesteed aan Goldman Sachs Asset Management. Dela acht zichzelf te klein – de portefeuille is ruim e 300 mln groot – om dit zelf te doen. Aandelen vormen eenzesde van alle beleggingen van Dela.